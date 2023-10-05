Представители НПО довели до участников Варшавской конференции правду об Азербайджане

Неправительственные организации Азербайджана переживают большое развитие в последние годы. Во многом это случилось благодаря созданию Указом Президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2021 года юридического лица публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики".

К сожалению, в предыдущие годы ряд НПО подпадал под влияние внешних кругов, привлекался к деятельности, противоречащей интересам Азербайджана, предпринимал действия, подрывающие имидж страны. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Представители НПО Азербайджана в совершенстве владеют иностранным языком, обладающие широким мировоззрением и мышлением, успешно участвуют в международных мероприятиях, доводят до всего мира информацию о правом деле Азербайджана, его справедливой позиции и существующих реалиях, ведут эффективную борьбу с деятельностью, направленной против нашей страны.

Как сообщает Day.Az, 2 октября состоялась Варшавская конференция по человеческому измерению, проведенная по призыву председателя ОБСЕ. В рамках мероприятия на первом панельном заседании на тему "Демократические институты" активист гражданского общества Азербайджана Орхан Амашев, коснулся проведенных в минувшем месяце в Карабахе так называемых "президентских выборов".

"Ни одно государство не может и не должно считать приемлемым присутствие на своей суверенной территории той или иной незаконной структуры или проведение данной структурой "выборов". Необходимо обеспечить верховенство закона, конституционный строй данного государства должен применяться на всей его суверенной территории. Режим сепаратистской хунты, которому Армения оказывала в течение более тридцати лет как материальную, так и военную поддержку на территории Азербайджана, оставался безнаказанным.

Девятого сентября этого года незаконная структура под названием "Нагорно-Карабахская республика" провела в Карабахском регионе Азербайджана фиктивные выборы. К счастью, международная общественность, в том числе, многие государства - члены ОБСЕ и Европейского Союза, осудив эти выборы, еще раз выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана. Они заявили, что "рамки проведения "выборов" совершенно неприемлемы", - заявил он.

Активист НПО напомнил, что ОБСЕ не выступила с заявлением, осуждающим эти незаконные "выборы".

Амашев добавил, что сегодня на территории Карабаха продолжаются мероприятия по разоружению и реинтеграции.

"28 сентября сепаратистская структура объявила о самороспуске. Сегодня основной вопрос заключается не только в реинтеграции инфраструктуры на территории Карабаха, но и в обеспечении и защите прав и безопасности местного армянского населения Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, а также международных конвенций, стороной которых является наша страна. Важным вопросом является также обеспечение участия армянского населения Карабаха в управлении регионом. В настоящее время процесс реинтеграции продолжается, и мы надеемся, что люди, покинувшие Карабах во время последних событий и считающие себя карабахскими армянами, вернутся и станут гражданами Азербайджана. Это создает как для Азербайджана, так и для Армении прекрасные возможности с точки зрения подписания, наконец, долгожданного мирного соглашения". Активист гражданского общества от Азербайджана Аднан Гусейн, выступая 3 октября на втором панельном заседании на тему "Фундаментальные свободы", в частности, сказал: "Сегодня мы говорили о решении представляющих важное значение для демократии и свободы вопросов, связанных со свободой мысли, выражения, медиа, безопасностью журналистов. Огорчает предвзятое отношение медиа в связи с Карабахом, частые обвинения в адрес Азербайджана и игнорирование несправедливости, с которой мы столкнулись в ходе оккупации наших земель, десятилетиями признававшихся на международном уровне. Все это вызывает такой вопрос: либо международная общественность поверхностно отслеживает медиа, либо является жертвой некомпетентности медиа", - заключил Амашев.

Другой активист гражданского общества Аднан Гусейн напомнил, что по возвращении в свою страну молодой канадский журналист подвергся угрозам из-за поездки в Шушу в феврале.

"Несмотря на массовое убийство в начале 1990-х годов азербайджанцев в Карабахе, разрушение городов, осквернение нашего культурного наследия, уничтожение кладбищ, разграбление ценностей и серьезный экологический ущерб, с которым мы столкнулись, лишь ограниченное число медиаструктур объективно осветило эти события", - сказал Аднан Гусейн.

Он также подчеркнул, что члены миссии ООН в рамках визита в регион заявили об отсутствии на территориях, где они побывали, какого бы то ни было ущерба общественной инфраструктуре, в том числе больницам, школам, населенным пунктам, культурным и религиозным объектам.

Аднан Гусейн добавил, что азербайджанские шехиды - журналисты Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов - стали жертвами мин, заложенных именно армянскими сепаратистами, и что представители зарубежных СМИ подтвердили, что не столкнулись в Карабахе с фактами насильственного выселения людей из своих домов или нарушения их прав. Активист НПО подчеркнул необходимость остановить предвзятое отношение, с которым столкнулся Азербайджан.

Еще одна активистка гражданского общества Егяна Гаджиева рассказала о плачевном положении медиа в Армении.

"Журналисты и активисты СМИ находятся под давлением в Армении. Армяне, создав в социальных сетях фейковую страницу, заявляют о том, что женщинам и детям угрожают смертью. Впоследствии армянские официальные лица стали использовать эту информацию против Азербайджана", - сказала она.

Говоря в своем выступлении о гигантских вызовах, с которыми столкнулась журналистика, риске, которому работающие в сфере военной журналистики ежедневно подвергают свою жизнь, о том, что они подвергаются даже политическому преследованию, онлайн-угрозам и оскорблениям.

По ее словам, люди, работающие в военной журналистике, сталкиваются с крайне сложными условиями и впоследствии сталкиваются с минной угрозой.

"После Второй карабахской войны жертвами мин стали более 300 азербайджанцев, среди них азербайджанские журналисты Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов стали жертвами заложенных армянами мин. Один из важнейших вопросов законодательства в области медиа должен заключаться в обеспечении безопасной рабочей среды для журналистов", - подытожила Егяна Гаджиева.