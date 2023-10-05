ОТГ вновь заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана

Заместители министров иностранных дел Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), встретились сегодня в секретариате ОТГ ​​в Стамбуле по приглашению Турции для проведения многосторонних консультаций.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на TurkicWorld, во встрече также приняли участие представители членов-наблюдателей в ОТГ - Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Венгрии и Туркменистана.

В заседании принимали участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бабур Усманов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, директор по внешним связям и политическим вопросам ТРСК Айсан Моллаасан Атылган, генеральный консул Венгрии в Стамбуле Аттила Пинтер и посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишанкулиев.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по подготовке к 10-му саммиту ОТГ, который состоится 3 ноября в Астане (Казахстан), вопросам сотрудничества, стоящим на повестке дня организации, вопросам, связанным с укреплением ОТГ, по другим актуальным региональным и международным вопросам.

На заседании также были рассмотрены вопросы, обсужденные на заседании министров иностранных дел ОТГ, которое состоялось 22 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Участники решительно осудили террористический акт в Анкаре 1 октября и выразили солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.

Они также заявили, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана.