https://news.day.az/politics/1603984.html Макрон ведет себя как армянский депутат - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу France 24 - ВИДЕО
Макрон ведет себя как армянский депутат - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу France 24 - ВИДЕО
Рьяно защищающий Армению президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как депутат армянского парламента.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World" Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу "France 24", транслируемому на арабском языке.
Он отметил, что Франции до сих пор не удалось урегулировать ни один конфликт.
"Будучи членом Минской группы ОБСЕ, Франция ничего серьезного не сделала для решения конфликта. Азербайджан сам решил свою проблему", - добавил Хафизоглу.
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