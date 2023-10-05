Освобожденный поселок Кяркиджахан города Ханкенди

Распространились фотокадры поселка Кяркиджахан города Ханкенди, вернувшегося под контроль Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий локального характера.

Day.Az представляет вниманию читателей данные фотокадры.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.