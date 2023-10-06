Пашинян ведет Армению по пути конфронтации и, возможно, потери субъектности

Армения ратифицировала Римский статут по указанию Запада и действовала против Российской Федерации. Оправдания Пашиняна, что это сделано якобы для сдерживания Азербайджана и вынесения каких-нибудь судебных решений, осуждающих политику Баку, - блеф. Главная цель - ущемление интересов России на Южном Кавказе.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Подписав этот документ, отметил он, Армения прямо согласилась с решением Международного уголовного суда относительно того, что в случае приезда Владимира Путина в Ереван он должен быть арестован. Конечно же, это вызов для российской дипломатии, считает Михайлов.

"Песков и Володин заявили, что армянский народ является нам братским, но то, что творит команда Пашиняна, не поддается никакому логическому объяснению. Пашинян делает конкретные антироссийские шаги, чем ведет Армению по пути конфронтации и, возможно, потери субъектности", - сказал российский эксперт.

По его словам, у России на Южном Кавказе есть союзник в лице Азербайджана, и сейчас все действия, направленные против ее интересов в регионе, будут нивелироваться посредством российско-азербайджанских консультаций. Азербайджан не выражает претензий по поводу политики России в регионе и деятельности миротворцев, выполняющих все договоренности. Критика же из Армении вызвана тем, что в Ереване почему-то рассчитывали, что миротворцы будут продвигать в Карабахе армянскую повестку, считает Михайлов.

Комментируя аресты сепаратистской верхушки, Михайлов отметил, что Азербайджан собрал полную коллекцию "президентов арцаха" и прочих деятелей режима. По словам эксперта, ему, как специалисту по Южному Кавказу, сегодня в России часто задают вопрос "а что будет с Рубеном Варданяном".

"И я отвечаю: ему грозит срок в 14 лет. Есть и такой момент - Варданян является заметным лицом в армянской диаспоре, имеет широкие контакты в диаспоре в США и Франции, в связи с чем, думаю, может быть как-то использован. Насколько мне известно из СМИ, Варданян уже дает следствию очень любопытные показания. Что касается остальных, то они тоже получат долгие сроки. Тот же Араик Арутюнян, явный враг Азербайджана и военный преступник.

Армения и ее сторонники говорят о якобы незаконности задержания этой компании, о правах задержанных лиц. Но для военных преступников никаких прав, помимо прав на защиту, хорошее обращение и справедливый суд, не предусмотрено. Опять же, из СМИ я знаю, что Арутюняну уже назначен государственный защитник. Так что его права в этом смысле не ущемляются. Баку соблюдает все нормы, содержащиеся в международном управе для подобных персон. Конечно же, сейчас будет много визгов и угроз какими-то санкциями. Но эти угрозы не претворятся в жизнь", - уверен российский эксперт.

Тем не менее, по его мнению, Азербайджан не должен расслабляться. Ситуация в зоне проведенных 20 сентября антитеррористических мероприятий будет напряженной, о чем говорят звучащие с армянской стороны угрозы терактами против российских миротворцев и азербайджанских военных. Эту ситуацию необходимо жестко купировать, что и будет делаться в ближайшем будущем, подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева