ЮНЕСКО возвращает "долги" армянам

Автор: Ибрагим Алиев

В течение почти трех десятков лет длился Карабахский конфликт, в результате которого Арменией были оккупированы 20% территорий Азербайджана и более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Проводя политику как этнического, так и культурного геноцида, Армения целенаправленно стирала следы азербайджанцев, исконных жителей этих территорий, грабила, уничтожала, присваивала и изменяла происхождение культурного наследия азербайджанского народа.

В период оккупации, несмотря на многочисленные обращения в соответствующие структуры и организации, почти никто не оказал помощи пострадавшему Азербайджану. В том числе и ЮНЕСКО, которая все это время заботилась лишь о так называемом "армянском наследии" Карабаха. Впрочем, предрасположенность к байкам армянства у этой организации не удивляет. Ее главой является французский политик Одри Азуле, что уже объясняет многое.

Теперь же, ситуация поменялась - Азербайджан добился справедливости, выполнил силой резолюции ООН, освободил Карабах от оккупации и восстановил свой суверенитет. И, внезапно, ЮНЕСКО проснулось.

В ближайшие дни организация направит в Ереван чрезвычайную миссию для оказания помощи в области образования при приеме "беженцев" из "Нагорного Карабаха". Она будет направлена на обеспечение непрерывности образования и оказание психосоциальной поддержки

Как отмечено на сайте ЮНЕСКО, в понедельник, 2 октября, Армения официально обратилась с просьбой оказать содействие в приеме и предоставлении помощи этим группам населения в рамках мандата Организации в области образования. Генеральный директор Азуле оперативно отреагировала на эту просьбу.

План действий будет направлен на обеспечение надлежащих условий обучения, предоставление доступа к программам, направленным на повышение и коррекцию успеваемости, а также на оказание психологической поддержки в преодолении затруднительной ситуации, в которой оказались учащиеся.

В ближайшее время ЮНЕСКО также планирует организовать встречу с участием международных партнеров и доноров в области образования, с тем чтобы заручиться их поддержкой, в том числе финансовой, в реализации этих образовательных инициатив.

Величайшее лицемерие. Во-первых, "беженцами" называть уехавших армян называть неправильно, ибо насильно их из Карабаха никто не выгонял. Напротив, было предложено пройти процесс реинтеграции и получить все права жителей Азербайджана. Они сделали выбор уехать и спокойно уехали. А это сейчас используется в пропагандистских и мифотворческих целях, чтобы лучших "древнейших" традициях обвинить Баку в "геноциде" и "этнических чистках". Во-вторых, не уже давно нет никакого "Нагорного Карабаха". ЮНЕСКО должна раз и навсегда запомнить верное название региона - Карабахский экономический.

К слову об этнических чистках. Они были в Карабахе. Да. Правда, совершались они армянами в отношении мирных азербайджанцев. Слышала ли Одри Азуле про Геноцид в Ходжалы? Слышала и знает.

Согласно отчету Кабинета министров Азербайджана, в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран сделаны обращения в связи с актами вандализма, совершенными в период 44-дневной Отечественной войны против нашего культурного наследия на ранее оккупированных территориях, а также ракетными атаками на Гянджу, Барду и другие населенные пункты. Наряду с этим в ЮНЕСКО отправлены отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

Напомним, что, в отличие от ЮНЕСКО, ИСЕСКО незамедлительно оценила ущерб, нанесенный Арменией культурному наследию нашей страны. ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена. А где действия? Их нет. Вместо этого в организации заняты распилом средств

За 30 лет Азербайджану, несмотря на многочисленные обращения, не была оказана помощь на таком уровне, на котором она сейчас оказывается Армении.

За 30 лет ни один азербайджанец из миллиона бежавших из Карабаха не увидел чрезвычайной миссии и даже морально-психологической поддержки. А для армян, носящих гражданство Армении и вернувшихся в Армению (то есть логически это уже не беженцы), всегда пожалуйста.

Лицемерие? Чистой воды? Двойные стандарты? Определенно.

Далее все будет по дефолтной отработанной схеме - армянство будет плакать на коленках Азуле, как плохой Азербайджан совершил "геноцид", а ЮНЕСКО выступать с антиазербайджанскими заявлениями об "этнических чистках" и выражать озабоченность.

Озабоченная во всех смыслах этого слова коррумпированная армянами организация не будет рассматривать факты того, что три десятка лет Азербайджан терпел насилие, провокации, убийства, террор, минный террор. Не будет говорить о том, что Баку, несмотря на все, предлагает подписать мирный договор и реинтеграцию для всех желающих. Карабахский конфликт решен и теперь можно открыть новую мирную страницу историю. Любой желающий может приехать, подать заявку на получение гражданства Азербайджана и продолжать жить в Карабахе, как это уже сделали некоторые местные жители армянского происхождения.

Напомним, кстати, еще и о том, что 4 февраля 2022-года в рамках встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, проходившей в видеоформате, была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Целью было задокументировать все акты вандализма, совершенного Арменией и удостоверится, что Баку подобными вещами не занимается. Состоялись ли миссия? Конечно же нет, потому что раскрылась бы истина.

Мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает. Тем временем разрушались азербайджанские кладбища и мечети в Карабахе. В них содержали свиней. Получается, что по мнению ЮНЕСКО это не является преступлением.

Сколько будет продолжаться это лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? Сколько будет продолжаться эта исламофобия?

Опустившаяся ниже плинтуса ЮНЕСКО позволила превратить себя в инструмент политических игр против Азербайджана. А Армения сегодня отвечает за все и платит по счетам, несмотря на все истерики.

Если организация хочет сохранить остатки уважения к себе, доказать собственную беспристрастность и объективность, она обязана услышать аргументированные доводы азербайджанской стороны. Пока, увы, мы видим однобокую, предвзятую и необъективную деятельность. Но как бы не пытались препятствовать распространению правды мировое армянство и ЮНЕСКО - Азербайджан продолжит свою работу в плане доведения до мира правды.