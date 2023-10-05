Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на своей странице в соцсети "X" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении, при содействии Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом смысле Азербайджан является автором множество мирных инициатив, включая мирный договор", - написал он.

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