План реинтеграции армян Карабаха не оставляет шанса демагогам

План реинтеграции армянского населения Карабахского региона говорит о серьезности намерений Баку создать армянскому меньшинству самые благоприятные условия для проживания в стране.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, детально охвачены все моменты экономического, гуманитарного, социального и других направлений. Азербайджан демонстрирует, что твердо намерен осуществить задуманное. Граждане армянской национальности будут обеспечены теми же правами, что и другие граждане страны, вне зависимости от их этнической, расовой и конфессиональной принадлежности. Садыхов считает очень важным следующие положения опубликованного плана реинтеграции: к решению вопросов обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, к деятельности в муниципальных и других административных органов будут активно привлекаться и местные граждане армянского происхождения.

"Этот вопрос будет решаться на конкретном региональном уровне. Думаю, это очень правильный подход и он позволит обеспечить успешную реинтеграцию этих людей в многонациональное азербайджанское общество. Очень важен раздел, касающийся культурных, религиозных, образовательных прав. Никто не собирается препятствовать армянам в изучении своего языка и развитии своей культуры. В свое время демагогия вокруг именно этих вопросов положила начало карабахскому конфликту. Это была именно демагогия, потому что реальной основы для претензий не было. В советское время армяне бывшей НКАО пользовались в этом плане куда большими возможностями, чем даже титульная нация, не подвергались никакому ущемлению. Сейчас о тех временах наши соседи не любят вспоминать, а напрасно. Спрятать территориальные претензии за якобы угрозами их идентичности армянам не удалось.

Так что План реинтеграции очень адекватен и практичен. При наличии доброй воли армянского населения он может быть полностью осуществлен. Думаю, так оно и будет. И еще - армянское меньшинство не должно забывать, что у армян, как у граждан Азербайджана, будут не только права, но и обязанности", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева