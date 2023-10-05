Участь Араика: от приказа ударить по Гяндже до СИЗО в Баку

Араик Арутюнян, отдавший три года назад приказ о бомбардировке Гянджи, арестован и доставлен в Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, служба государственной безопасности Азербайджана обнародовала кадры задержания.

Детоубийца Араик, казалось, был очень уверен в себе во время бомбардировки Гянджи. С "гордым" видом представая перед камерой и признавшись в том, что он отдал приказ нанести удар, Араик, как видно, не допускал и мысли о том, что придется ответить за свои преступления. Через три года он был задержан Службой госбезопасности Азербайджана в городе Ханкенди.

Ему предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК Азербайджана. Арутюнян Араик Владимири, 1973 года рождения, уроженец азербайджанского города Ханкенди, подозревается в участии в агрессивной войне на территории Азербайджанской Республики в качестве так называемого "президента" сепаратистов и ином качестве, деятельности по привлечению, обучению и финансированию наемников, а также их использованию в военном конфликте и военных операциях, нарушении норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта, отдавая преступные приказы в период вооруженного конфликта. Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Араик Арутюнян причастен к финансированию терроризма, формированию и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, оснащению этих формирований оружием, комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, организации учений по подготовке к их использованию, а также в контрабандном ввозе этих боеприпасов и оружия на суверенную территорию Азербайджана.

Азербайджан продолжает восстанавливать справедливость. Ни одно преступление не останется безнаказанным, как и было сказано с первого дня. Араик Арутюнян и другие ему подобные получают заслуженное наказание.