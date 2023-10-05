Армяне провоцируют ЕС на серьезную глупость

Автор: Байрам Эльшадов

Европарламент в очередной раз "удивил" Азербайджан. За многие годы в Баку уже успели привыкнуть к весьма фривольной позиции законодательного органа ЕС в вопросах, касающихся Азербайджана и ситуации на Южном Кавказе.

И в этот раз Европарламент пошел по легкому и проверенному пути. В ходе заседаний была принята резолюция, призывающая ЕС ввести санкции против Азербайджана за то, что европейские депутаты посчитали "агрессией", и что на самом деле являлось восстановлением конституционного порядка на территории страны.

Сразу отметим несколько моментов. Во-первых, резолюция ни к чему не обязывающая. Вероятность того, что против Азербайджана будут приняты какие-либо конкретные шаги стремится к нулю, в силу геополитических, практических и юридических факторов.

Второй момент связан с сомнительной репутацией Европейского Парламента. Ни для кого не секрет, что в своей истории законотворцы ЕС много раз попадали под микроскоп из-за своей "лоббистской" деятельности, что, на самом деле, является эвфемизмом слова "коррупция". Стены Европарламента кишат дельцами различных калибров, главной целью которых является установление отношений с нужным евродепутатом. Делается это, конечно же, для последующего продвижения своих интересов на высоком уровне.

Третий момент заключается в том, что по сути, депутаты Европейского Парламента не являются экспертами, политологами или специалистами в международных отношениях. Это, либо, очень популярные люди в своих странах, либо молодые кадры со связями, которые используют законодательный орган ЕС как трамплин для будущей политической карьеры. Учитывая это, сложно ждать от них адекватного анализа и справедливого решения.

Принятие каких-либо агрессивных шагов по отношению к Азербайджану приведет к значительному охлаждению отношений с Баку и поставит долгосрочные геополитические амбиции Европы под угрозу. К сожалению, тенденция, которая прослеживается в последние годы указывает на то, что в европейских столицах стало приемлемым угрожать санкциями, в силу отсутствия других потенциальных рычагов влияния. Европарламент должен осознавать, что постоянный ввод санкций против всех подряд является кратчайшей дорогой к собственной изоляции, так как будут создавать иные центры силы, целью которой будет противостояние санкционной политике ЕС.

И тут возникает такой вопрос. А как поведет себя Европейский Парламент когда все неугодные страны станут подсанкционными и объединятся против экономического блока? Конечно, эти страны создадут свою торговую систему и перестанут иметь прочные отношения с ЕС.

Угроза санкций в отношении стран не нарушавших международное право таких, как Азербайджан, является подрывной деятельностью направленной именно против Брюсселя. И ответственность за ослабление позиций ЕС на Южном Кавказе будет лежать на про-армянских евродепутатах.

Иронично то, что антиазербайджанский шаг Европейского Парламента прямо противоречит политической философии ЕС, которая считает себя "посредником основанным на ценностях". Угрожая Баку санкциями, блок идет против своего ключевого принципа о "взаимосвязи", который призван предупреждать развитие конфликтов в будущем. "Санкции", которые пока не санкции, делают Азербайджан и ЕС менее зависимыми друг от друга, что увеличит конфликтный потенциал сторон.

Европейский Союз должен четко проанализировать свою позицию и дать однозначный сигнал о том каких ценностей придерживается блок и как будет развиваться его политика по отношению к Азербайджану.