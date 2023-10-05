Попытки Франции потерпели крах: игры "покровителя" Армении

Франция всегда занимала проармянскую позицию, являясь при этом сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и все ее усилия шли вразрез с международным правом, так как она защищала Армению, то есть оккупанта. Однако все попытки Франции провалились. Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, а впоследствии провел также локальные антитеррористические мероприятия, в результате чего восстановил полный контроль над своими международно признанными суверенными территориями. Это победа Азербайджана не только над Арменией, но и над Францией и другими покровителями армян.

Как сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, политика Франции в регионе, к сожалению, является угрозой миру и носит разрушительный характер, передает Day.Az.

Говоря о безуспешной политике Франции как на Южном Кавказе, так и в других регионах, он сказал, что будучи сопредседателем Минской группы, Франция должна была внести вклад в урегулирование уже бывшего на данный момент конфликта в регионе, однако не сделала этого.

"Франция явно подталкивает Армению к войне, проводит политику, наносящую удар по мирным усилиям, миру, к которому мы близки в регионе", - сказал Мамедов.

Представляем вниманию полное видеоинтервью.