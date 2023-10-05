https://news.day.az/politics/1604028.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
5 октября примерно в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.
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