Какое наказание ждет Араика Арутюняна?

Одним из важнейших вопросов постконфликтного периода является судебное преследование и наказание военных преступников. В рамках правового механизма, сложившегося после Второй мировой войны, судебное преследование за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, осуществляется преимущественно на национальном уровне.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

Он отметил, что создание Международного уголовного суда на Римской дипломатической конференции в июне-июле 1998 года не изменило этого правила. Основная ответственность за судебное преследование по преступлениям, вызывающим обеспокоенность международного сообщества, лежит на внутригосударственной правовой системе. "В этом смысле Азербайджан на протяжении многих лет, осуществляя необходимые меры по наказанию лиц, совершивших преступления против мира и человечности в Карабахском регионе и других частях нашей страны, в то же время вносит серьезный вклад в обеспечение принципа верховенства закона в глобальном масштабе. Привлечение к ответственности одного из главарей, так называемого "президента" сепаратистского режима Араика Арутюняна, еще раз подтверждает в наглядной форме, что Азербайджан ни в коем случае не допустит безнаказанности военных преступников. Задержанному Арутюняну предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Их условно можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это международные преступления - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны (ст. 100); нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта (ст. 116); бездействие или преступное командование во время вооруженного конфликта (ст. 117). Во-вторых, это тяжкие транснациональные преступления - терроризм (статья 214); финансирование терроризма (статья 214-1); проведение учений с целью террора (статья 214-3). В-третьих, - это особо тяжкие преступные деяния общеуголовного характера - умышленное убийство (ст. 120); создание преступного сообщества (организации) (ст. 218); создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок (ст. 279). Санкции статей, определяющих ответственность за эти преступные деяния, предусматривают длительные сроки лишения свободы, то есть до двадцати лет, или пожизненное лишение свободы", - сказал Сафаров.

Он добавил, что еще одним важным вопросом является неприменение сроков давности для международных преступлений.

"Как известно, 26 ноября 1968 года ООН приняла Конвенцию "О неприменении сроков давности для военных преступлений и преступлений против человечества". Азербайджанская Республика присоединилась к этой конвенции в 1996 году и имплементировала ее требования в статье 75.5 Уголовного кодекса", - сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что национальное уголовное законодательство, отвечающее самым высоким международным стандартам, позволяет гарантировать, что ни одно лицо, совершившее геноцид, военные преступления и преступления против человечности, террор и другие тяжкие преступления, не останется безнаказанным.

Напомним, что 3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) в Ханкенди.