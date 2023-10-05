СГБ Азербайджана об обвинениях, предъявленных Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Давиду Ишханяну

В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, 3 октября 2023 года задержаны Аркадий Гукасян, 1957 года рождения, Бако Саакян, 1960 года рождения, родившиеся в азербайджанском городе Ханкенди, и Давит Ишханян, 1958 года рождения, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана. Они обвиняются по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (организация учений в террористических целях), 228.3 (повторное незаконное приобретение, хранение, перевозка и перевозка организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) УК АР.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Службы государственной безопасности Азербайджана.

Новость обновляется