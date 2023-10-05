МИД Азербайджана разоблачает двуличную политику Франции

Приветствуем выступление члена правления Бакинской инициативной группы от Французской Полинезии Эллы Токораги на заседании Четвертого комитета ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации, в котором она подвергла критике колониальную политику Франции.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что Франция, будучи одной из стран, которая все еще придерживается неоколониализма и не уделяет никакого внимания правам человека в рамках своей колониальной политики, сегодня лицемерно изображает себя "защитником прав человека и международного права". Франция, продолжающая необоснованные претензии своими неоколонистскими амбициями, обречена на провал.

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