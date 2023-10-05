Балаян и Аганбекян – горите

Автор: Лейла Таривердиева

Как себя чувствуют сегодня армянские военные преступники и идеологи сепаратизма, отправленные за решетку и поющие перед следователями "соловьями, нетрудно представить. Эти, с позволения сказать, люди находились в гуще событий все годы оккупации, они тридцать лет ходили по краю и варились в националистическом бульоне. Они проливали невинную кровь, и все это не могло закончиться для них иначе. Хотя они сами, конечно, этого не ожидали

Но все эти "президенты" и прочие - следствие. А была и причина. Это те, кто закладывал первый камень в фундамент кровавого конфликта, вычеркнувшего тридцать пять лет из жизни региона.

35 лет назад, в ноябре 1987 года советник Михаила Горбачева академик Абел Аганбекян, выступая перед журналистами в отеле "Интерконтиненталь" в Париже, заявил: "Я был бы рад, если бы Нагорный Карабах вернули Армении. Как экономист, я считаю, что они больше связаны с Арменией, чем с Азербайджаном. Я уже внес свое предложение по этому поводу и надеюсь, что эта идея будет претворена в жизнь". Потом рассказывали, что академика подбили на такое выступление московские армяне. Подставили. Его цитировали, на него ссылались как на советника аж самого Горбачева. Пожалел академик о том, что выпустил зло на свободу, или нет, история умалчивает. Но факта из нее уже не выкинешь - первым официальным представителем Москвы, открыто заговорившим о "миацуме" и вынесшим вопрос на зарубежную площадку, был Аганбекян.

Его выступление дало толчок разрушительным процессам. Осенью того же года начались этнические чистки азербайджанцев в Армении. Пока Аганбекян выступал во Франции, в Гафане грузили в товарные вагоны полуодетых азербайджанцев для отправки в Азербайджан.

Сегодня академик Аганбекян отказывает в интервью на политические темы всем, в том числе армянским журналистам. После 44-дневной войны он старается вообще не вспоминать, какую роль сыграл в кровопролитии, продолжавшемся на Южном Кавказе многие годы. Он больше не рассуждает об "экономической связи" Карабаха с Арменией и об "экономике Карабаха" вообще, а предпочитает говорить только о российских делах. В этом можно убедиться, прогуглив вопрос.

Тем не менее, как мы уже отметили, все, что было сотворено армянскими оккупантами, лежит и на его совести. Его имя навеки будет связано с этим страшным периодом в истории не только азербайджанского, но и армянского народов. Хотелось бы спросить у академика, которому сегодня за 90 лет, что он чувствует, читая новость с Южного Кавказа. Делать вид, что ты тут не причем, несложно, но только в том случае, если окружающих постигла амнезия.

А вот кто почти всю свою жизнь положил на алтарь "карабахского вопроса" и кто должен сейчас потерять покой, это Зорий Балаян. Этот негодяй был одним из главных идеологов "миацума" и, в отличие от того же Аганбекяна, активным участником всех последующих процессов. На его руках кровь детей Ходжалы. Как известно, он участвовал на судьбоносной встрече с Горбачевым в феврале 1988 года, незадолго до сумгайытских событий. Горбачев потом описывал встречу так: "В Москву приехал и Балаян - писатель, корреспондент "Литературной газеты". Личность националистическая, причем, яро националистическая. Очень известный у них и немного разнузданный, самоуверенный, большой карьерист. Капутикян привезла его с собой в Москву. Просила, чтобы я принял хоть на пять минут".

Балаян стоял у истоков, он готовил идеологическую подушку, основанную на лжи, фантазиях, крокодильих слезах и исторических инсинуациях. Балаян - автор полного человеконенавистничества, нацизма и расизма труда под названием "Очаг", ставшего учебником агрессивного национализма.

Первый комендант района особого положения НКАО генерал Сафонов, рассказывая журналистам о ситуации конца 80-х, отмечал, что в Карабах в то время были засланы ереванские эмиссары. В числе которых был и Балаян. Генерал рассказал, что Балаян и прочие писали на него жалобы, по которым ему дважды потом приходилось докладывать на коллегии МВД. И объяснять, кто способствовал национализму, разжиганию, подстрекательству и кровопролитию.

Балаян был большим любителем эпистолярного жанра. В 1991 году он написал открытое письмо Борису Ельцину. Опубликованное в прессе, оно сориентировало недалекую либеральную российскую интеллигенцию и российские власти на поддержку открытой военной агрессии Армении против Азербайджана. В 2013 году уже дышащий на ладан Балаян написал такое же открытое письмо Владимиру Путину. Потеряв надежду на "независимость" Карабаха, он решил продвигать другую идею и в письме напомнил о Гюлистанском договоре и якобы принадлежности Карабаха России "на веки вечные".

Победу Азербайджана в 44-дневной войне Зорий Балаян пережил тяжело. Хотя он открыто не высказывался, но, по информации армянских источников того периода, случившееся стало для него большим потрясением. А что чувствует старый негодяй сегодня? Что чувствует идеолог ходжалинского геноцида, убийца и нацист, читая новости о позорном конце дела всей его жизни?

Думается, этот человек не стоит проклятий и пожеланий гореть в аду, потому что Балаян сейчас и так должен переживать адские муки. Хотя еще вроде как и жив.