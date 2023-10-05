Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на мине

Стало известно, что 5 октября около 17:00 на освобожденной от оккупации территории военнослужащий Внутренних войск МВД Азербайджана во время несения службы подорвался на противопехотной мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, С.Адыгезалов, 1999 года рождения, получил ранение ноги. Его немедленно доставили в больницу.

Проводится разбирательство.