https://news.day.az/politics/1604059.html Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на мине
Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на мине
Стало известно, что 5 октября около 17:00 на освобожденной от оккупации территории военнослужащий Внутренних войск МВД Азербайджана во время несения службы подорвался на противопехотной мине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, С.Адыгезалов, 1999 года рождения, получил ранение ноги. Его немедленно доставили в больницу.
Проводится разбирательство.
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