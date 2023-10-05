https://news.day.az/politics/1604067.html Армения признала Карабах территорией Азербайджана, вопрос закрыт - Путин
Армения признала Карабах территорией Азербайджана, вопрос закрыт - Путин
Армения признала Карабах территорией Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что Армения признает Карабах территорией Азербайджана и на этом вопрос закрыт: "Армения решила вопрос статуса Карабаха. Карабах официально перешел в состав Азербайджана".
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