Индия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Индия будет продолжать призывать и Азербайджан, и Армению к дальнейшему диалогу по мирному процессу.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сказал спикер МИД Индии Ариндам Багчи.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и призываем стороны продвигаться вперед в обеспечении долгосрочного мира и безопасности посредством диалога, который в первую очередь включает благополучие гражданского населения", - сказал он.

Индия, вопреки спекуляциям по поводу ее проармянской позиции, высказывает довольно объективное мнение по поводу последних событий в Карабахе, не занимая при этом ничью сторону и равноправно призывая к мирному диалогу и Армению в том числе, сказал представитель МИД.

Напомним что, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.