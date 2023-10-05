"Геноцид" азербайджанских могил - после резни в Гарадаглы армяне разрушили там и могилы - ВИДЕО
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявляются новые факты армянского вандализма. Очередным таким фактом стало разрушение кладбища Гарадаглы Ходжавендского района, сообщает Day.Az.
Армяне настолько потеряли человечность, что совершали акты вандализма и против мертвых. Они уничтожили все кладбища, пока эти территории находились под их оккупацией. Этому даже трудно найти название - они осквернили все азербайджанские могилы.
Массовое и преднамеренное разрушение азербайджанских кладбищ, осквернение могил и глумление над телами умерших, разграбление надгробных памятников в период армянской оккупации является преступлением против человечества. Всего за время оккупации более 900 кладбищ было либо полностью разрушено, либо останки были извлечены и осквернены.
Документально зафиксировано систематическое разрушение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. Могилы были осквернены, обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, повреждения надгробий, эксгумации человеческих останков. Останки из азербайджанских могил извлекались для того, чтобы выдрать золотые зубы, после чего черепа и кости разбрасывали по кладбищу.
Этими мерзкими поступками армяне лишили азербайджанцев, вернувшихся на родные земли, возможности посещать могилы своих родных и близких.
Армяне, на протяжении истории совершавшие геноцид тюркских народов, в конце ХХ века совершили очередное преступление против человечества - геноцид в Гарадаглы.
17 февраля 1992 года село Гарадаглы было оккупировано армянскими вооруженными бандформированиями. Село Гарадаглы, жители которого героически сражались против армянских оккупантов, было оккупировано и сожжено, а против мирного населения был совершен геноцид. Во время оккупации было взято в плен 118 человек, расстреляно 33 человека. Армянские головорезы бросали убитых и раненых в силосную яму и засыпали землей. В целом было убито 68 человек, находившихся в плену и заложниках, 50 человек с большим трудом удалось спастись. Среди заложников было 10 женщин и два ребенка школьного возраста. 18 человек, в том числе 5 женщин, скончались от неизлечимых ран.
Против пленных азербайджанцев применялись такие варварские экзекуции, как отрубание головы, закапывание живьем, выдергивание зубов, длительное лишение еды и питья, забивание насмерть и тому подобные преступления против человечности. В результате геноцида, совершенного Арменией на государственном уровне, в селе Гарадаглы две семьи потеряли по четыре человека, 43 семьи лишились глав, 146 детей остались сиротами. В ходе атаки армянских вооруженных сил на Гарадаглы погибли 10 женщин и 8 детей школьного возраста. В селе был убит 91 человек, то есть каждый десятый житель. В результате оккупации в селе были разрушены 200 жилых домов, дом культуры, школа на 320 мест, больница на 25 коек и другие объекты, а также принадлежащие азербайджанцам исторические, религиозные, культурные памятники и кладбища. Около 800 жителей села стали вынужденными переселенцами.
Трагедия в Гарадаглы является одной из самых кровавых страниц политики геноцида, которую армяне всегда проводили против азербайджанского народа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре