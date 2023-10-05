Турал Гянджалиев покинул пост председателя рабочей группы Азербайджан-Канада

Депутат Милли Межлиса Турал Гянджалиев покинул пост председателя парламентской рабочей группы Азербайджан-Канада, передает Day.Az.

Отметим, что Турал Гянджалиев избран депутатом Милли Меджлиса от Ханкендиского избирательного округа №122. Он является членом Комитета по правам человека Милли Меджлиса, Комитета по международным и межпарламентским связям. Депутат также является членом рабочих групп по связям с парламентами ФРГ, США, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Италии, Мексики и Португалии.

Он также входит в состав азербайджанских делегаций в Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы и Парламентской ассамблее Евронест, является главой азербайджанской делегации в комитете парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан.