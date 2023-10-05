Вводить санкции против Баку непродуктивно

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что введение санкций против Азербайджана было бы непродуктивно.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сейчас не время для санкций.

"Ннам необходимо продолжать вести диалог с Азербайджаном", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

По словам Макрона, Франция делает все возможное для поддержки Армении. "Главное сейчас - это ситуация с семьями [из Карабаха] и вопрос границы", - сказал французский лидер, добавив, что "необходимо поддерживать армянские власти для избежания какой-либо дестабилизации в регионе".