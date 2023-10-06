Поддакивающий Кеосаян особое удовольствие

5 октября президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", где коснулся ряда вопросов, связанных с Карабахским экономическим регионом Азербайджана.

Российский лидер отметил, что Армения признала Карабах территорией Азербайджана и подчеркнул, что вопрос закрыт. Трансляцию вели российские СМИ.

Путин также, в частности, добавил, что когда и каким способом Баку наведет в Карабахе конституционный порядок было только вопросом времени.

Кроме того, одними из самых запомнившихся моментов в речи Путина стали секунды, где оператор во время слов о конституционном порядке зафиксировал выражение лица Тиграна Кеосаяна, который поддакивал российскому президенту. Как передает Day.Az, на это обратил внимание телеграм-канал "Бакинский бурила".

"Отдельное спасибо оператору - крупный план поддакивающего Кеосаяна - особый кайф", - подчеркивает телеграм-канал.