Эх ты, старый дуралей Затулин...

Автор: Мехти Ахмедзаде

Старый дуралей, прихвостень армян Константин Затулин опять закукарекал. На этот раз на фоне восстановления суверенитета Азербайджана над всеми территориями и арестов главарей сепаратистов.

Своим "озадаченным" мнением любитель армянского коньяка поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва", главредом которой является Роман Бабаян, где соизволил на пьяную голову заявить, что Азербайджан сделал большую ошибку и попытался представить торжество справедливости, как "удар по России".

"Арест Саакяна и Гукасяна, произведённый фактически на глазах у миротворческого контингента России, является очень серьёзным уроком не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя - миротворчества в этом регионе. Некоторые официальные деятели России дошли до того, что публично заявляют, что не следует искать никаких виноватых в уходе армян из "Нагорного Карабаха" (Карабахского экономического района - ред.) - это, дескать, добровольное действие. Это безобразное заявление, которое компрометирует Россию как миротворца.

Факт ухода армян означает, что к этому моменту они уже перестали верить в то, что их в состоянии защитить наш миротворческий контингент. Очевидно, что при любых раскладах дни нашего контингента в Карабахе сочтены, потому что кого, собственно говоря, он будет охранять, если там никого не осталось. Он же не будет следить за правилами уличного движения в Ханкенди. Это просто вопрос времени, причём небольшого времени. Вот что произошло в результате азербайджанского наступления, нанесло удар по нашим позициям в регионе", - сетует Костик.

Далее, старый маразматик пытается доказать, что действия Баку якобы "скомпрометировали" Россию как сильную державу.

"Люди, которые находят какие-то преимущества в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, не понимают, какие круги на воде после этого разошлись по всему Кавказу, и как это скомпрометировало Россию как сильную державу, которая способна проводить свою линию в регионе. Уже в Грузии заговорили, что надо последовать примеру Азербайджана и таким же образом отвоевать Абхазию с Южной Осетией. Тот факт, что подняли свою вновь голову саакашвиливцы там и в других местах, лишний раз говорит о том, что пример Азербайджана заразителен. Я думаю, что Азербайджан сделал большую ошибку, потому что он переусердствовал и с арестами, и с тем, что таким образом фактически изгнал армян из Карабаха", - сказал он армянскому СМИ, прикрывающемуся российским названием.

В общем, запел опять под старую дудочку о том, что если Москва не будет огрызаться, показывать зубы, ее перестанут уважать.

У нас для старого дуралея есть неожиданные новости. Во-первых, Азербайджан всегда открыто заявлял и говорил о том, что восстановит свою территориальную целостность и поддерживает ее же у других стран. То есть торжество справедливости ну никак не может быть компроматом, удивлением, шоком для Москвы.

Во-вторых, никто никого не выгонял. Все ушли добровольно, не желая реинтегрироваться. Называть это "этнической чисткой" бред сивой кобылы. Напротив, была протянута рука мира.

В-третьих, переусердствовали и сделали большую ошибку Армения, армянское лобби и продавшиеся им легкомысленные политики, эксперты и т.д. Сделали ошибку, что не осознавали, что добро побеждает зло. Ошиблись, не считая Азербайджан сильным и независимым государством. Ошиблись, думая, что все преступления сойдут с рук.

Но не тут-то было. Аресты главарей сепаратистов имеет за собой правовую основу и они будут наказаны, кто бы там ни вякал в их поддержку, отрабатывая гонорары. И никакие Затулины это не изменят.