Армяне устроили провокацию в столице Уругвая

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская диаспора продолжает устраивать атаки на Азербайджан и поддерживающих нашу страну государств по всему миру. На этот раз провокация была совершена перед зданием МИД Уругвая в Монтевидео.

Как передает Day.Az, местные армяне устроили акцию протеста перед внешнеполитическим ведомством после того, как, по их мнению, уругвайский МИД "слишком мягко" отреагировал на неоправданные претензии армянства. Они ожидали, что Монтевидео поддержит Армению и армянский сепаратизм, а не Азербайджан.

Собравшиеся перед министерством протестанты держали плакат с надписью о том, что "Азербайджан совершает второй "геноцид армян", а правительство Уругвай показывает безразличие".

Между тем, Уругвай неоднократно подчеркивал, что с уважением относится к принципам международного права, поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В годы армянской оккупации в местных СМИ не раз отмечалось, что для достижения мира Армения должна прекратить оккупацию, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана и беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома.

На что рассчитывали армяне своей очередной преступной выходкой, непонятно.

Факты массовых провокаций армянских националистов разных в странах мира вывернули наружу изнанку армянской идеологической базы и армянской действительности. Представители этого народа, большая их часть, где бы они ни жили, остаются последователями кровавых террористических традиций идеологов прошлого. Они всегда радикально настроены и далеки от понятия гуманизма, человечности и мирного сосуществования.

О чем говорят все эти выходки? В первую очередь, о том, что армяне очень трагично переживают свое поражение и прибегают к привычным механизмам отмщения, а именно, к провокациям, пытаясь мстить топорно и беспринципно.

Воспитанные на нездоровых примерах и нездоровых принципах, представители армянства в большинстве ведут себя недостойно и вызывающе, своим поведением противопоставляют себя цивилизованному миру, как бы бросают вызов существующему миропорядку, стремясь заменить его чем-то иным. К сожалению, нам за тридцать лет оккупации "посчастливилось" во всех тонкостях рассмотреть лицо армянской идентичности со всеми его неприглядными чертами. Самое поразительное - армянство совершенно не испытывает угрызений совести и стыда за совершаемое зло.

Стоит лишь вспомнить атаки армян на дипмиссии Азербайджана. Подобные действия должны осудить международные организации, в частности ООН. Нужно обращать внимание мира на недостойное поведение армянских общин в разных странах. Примеров множество.

28 сентября в Бейруте. Тогда около полутора тысяч армян попыталась атаковать посольство Азербайджана в Ливане, после того как сепаратистское образование в Карабахском регионе Азербайджана заявило о самороспуске. Они были остановлены на подступах к посольству силами безопасности Ливана. В результате в Бейруте произошло столкновение между сотрудниками органов правопорядка и армянами, в основном из партии Дашнакцутюн. Согласно информации, дашнаки атаковали полицейских коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Силы безопасности не пропустили разъяренную толпу к посольству Азербайджана.

20 сентября армянская диаспора напала на консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Преступные действия армян против наших дипмиссий имели место также в Аргентине, в бразильском Сан-Паулу, неоднократно в Уругвае и Лос-Анджелесе, в Париже.

Армянские общины это потенциальный фактор риска, страны проживания большого числа армян должны принять это во внимание и сделать все необходимое, чтобы правоохранительные органы смотрели в оба, принимали превентивные меры и в случае провокаций и привлекали виновных к ответственности. Думаем, Уругвай тоже сделает соответствующие выводы. А другие страны и международные организации дадут жесткую оценку подобным инцидентам.