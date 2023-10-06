https://news.day.az/politics/1604128.html Председатель Национального собрания Сербии находится с визитом в Азербайджане
Председатель Национального собрания Сербии находится с визитом в Азербайджане
6 октября председатель Национального собрания Республики Сербия Владимир Орлич прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает Day.Az.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Национального собрания Сербии встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Адиль Алиев, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич и другие официальные лица.
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