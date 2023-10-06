Братские отношения между Турцией и Азербайджаном находят свое отражение и в медиа-пространстве

Отношения между Турцией и Азербайджаном находится на высоком уровне во всех сферах. Сегодня братские отношения между нашими странами в политике, культуре, экономике, находят свое отражение и в медиа-пространстве.

Об этом сказал в своем выступлении глава медиа-платформы TurkicWorld Руфиз Хафизоглу на торжественном открытии выставки "Xətt Sənəti" в Национальном музее искусств Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Напомним, что в 2021 году была создана медиа-платформа TurkicWorld, являющейся совместным проектом АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak, нацеленной на расширение сотрудничества в сфере обмена международной информацией, введение новостей в зарубежное информационное пространство",- отметил Руфиз Хафизоглу.

Отметим, что выставка "Xətt Sənəti" организована турецкой компанией Albayrak Group и АМИ Trend при поддержке TurkicWorld и Alport Baku. В экспозиции, посвященной искусству каллиграфии, представлено около тридцати произведений.