Любые угрозы безопасности границам Азербайджана будут решительно пресечены

Сегодня оперативная обстановка вдоль всей линии государственной границы Азербайджана, включая государственную границу с Арменией, находится под строгим контролем, и любая угроза безопасности границы Азербайджана решительно предотвращается и будет пресечена.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

Он подчеркнул, что в сентябре 2022 года противник, совершивший диверсию на боевые посты Азербайджана, в очередной раз стал свидетелем стойкости азербайджанского солдата и боевого духа азербайджанских пограничников.

"Широкомасштабная диверсия подразделений ВС Армении в направлении Зангиланского района азербайджано-армянской государственной границы, была героически предотвращена. Наряду с живой силой, артиллерией и минометами противника были обезврежены боевые посты, опорные пункты, огневые точки",- отметил Э.Гулиев.

Глава ГПС напомнил, что в ходе боевых операций в результате боевого применения ударных БПЛА "Хароп" и "Кузгун", было уничтожено 7 систем "С-300", которые позволяли противнику с большой дистанции контролировать воздушное пространство Азербайджана (за 44 дня войны было уничтожено 8 единиц), две посты управления комплексами "С-125" с боевыми комплектами, РЛС "П-18", Центр электронной борьбы и антенные усилительные установки системы Р-330Ж "Житель", а также, десятки боевых постов.

"В результате точных ударов был выведен из строя склад боеприпасов противника, а пожар на этой военной базе часами сопровождался взрывами ракет и боеприпасов. Военно-политическое руководство Армении, видя, что понесли большие потери под сокрушительными ударами ВС Азербайджана, и осознавая, что допустили очень серьезную ошибку, устроив военную диверсию против наших пограничных боевых пунктов, обратилось с просьбой через своих покровителей о восстановлении режима прекращения огня",- добавил Э.Гулиев.