Милли Меджлис примет заявление, связанное с резолюцией Европарламента

Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будет принято заявление в ответ на резолюцию Европарламента по Азербайджану.

Этот вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания парламента.

Напомним, что накануне, 5 октября, Европарламент принял предвзятую резолюцию в отношении Азербайджана.