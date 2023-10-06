https://news.day.az/politics/1604156.html Милли Меджлис примет заявление, связанное с резолюцией Европарламента
Милли Меджлис примет заявление, связанное с резолюцией Европарламента
Сегодня состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будет принято заявление в ответ на резолюцию Европарламента по Азербайджану.
Этот вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания парламента.
Напомним, что накануне, 5 октября, Европарламент принял предвзятую резолюцию в отношении Азербайджана.
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