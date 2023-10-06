Доверие Азербайджана к Парижу, даже как потенциальному посреднику между Баку и Ереваном, равно нулю

Сегодня доверие Азербайджана к Франции, даже как к потенциальному посреднику между Арменией и Азербайджаном, равно нулю.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французскому радио "France Inter".

"Чрезмерная поддержка Армении со стороны нынешнего политического руководства Франции, привела к такой ситуации, что никто в Азербайджане даже теоретически не готов принять Париж, как сторону, которая может внести хоть какой-то полезный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Наоборот",- заявил Э.Амирбеков

Амирбеков добавил, что последним явным доказательством приверженности Парижа самоотверженной защите интересов Армении стало решение министра иностранных дел Франции Катрин Колонны вывести военно-техническое сотрудничество с Ереваном на качественно новый уровень, в том числе де-факто начать поставки оружия и военной техники своему союзнику.

"Такой необдуманный шаг Франции не только разрушает ее безудержные амбиции в качестве "миротворца", но и подталкивает Армению к новым смертоносным провокациям и новой агрессии против Азербайджана, выводя регион на новый опасный уровень военного конфликта", - заключил Эльчин Амирбеков.