Армяне поперхнулись своей провокацией перед посольством Азербайджана в Аргентине

Армянские диаспоры по всему миру продолжают устраивать провокации против Азербайджана. На этот раз, так называемая "акция" была устроена перед зданием посольства Азербайджана в Аргентине.

"Протестующие" выступали с призывами осудить несуществующий "геноцид" населения Карабаха, а также агитировали армян, живущих в аргентинской столице присоединится к "маршу протеста", проведение которого запланировано на 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в МИД Аргентины была направлена просьба об усилении мер безопасности на территории дипломатического представительства Азербайджана в Буэнос-Айресе в случае возможных провокаций со стороны армян.

Стоит отметить, что преступные действия армян против дипмиссий Азербайджана уже соершались неоднократно, в том числе и в Аргентине, а также в бразильском Сан-Паулу, в Уругвае, Лос-Анджелесе, в Париже.

28 сентября в Бейруте около полутора тысяч армян попыталась атаковать посольство Азербайджана в Ливане, после того как сепаратистское образование в Карабахском регионе Азербайджана заявило о самороспуске. Они были остановлены на подступах к посольству силами безопасности Ливана. В результате в Бейруте произошло столкновение между сотрудниками органов правопорядка и армянами, в основном из партии "Дашнакцутюн". Согласно информации, дашнаки атаковали полицейских коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Силы безопасности не пропустили разъяренную толпу к посольству Азербайджана.

Все это говорит о том, что армяне не могут смириться со своим поражением и прибегают к привычным механизмам отомщения, а именно, к провокациям, пытаясь мстить топорно и беспринципно.