Маргарита Симоньян опростоволосилась

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян не может держаться в далеке от центра внимания. Как классический пример пациента, страдающей нарциссизмом, Марго всегда старается перетянуть на себя внимание, будь в соцсетях, на ТВ или даже на мероприятиях, в которых главным действующим лицом является глава государства.

Так случилось и в этот раз. Пропагандистка попыталась блеснуть своими глубокими геополитическими познаниями перед Владимиром Путиным, задав ему крайне некорректный вопрос о том, привели ли Пашиняна к власти чтобы "сдать" Карабах. Начнем с того, что вопрос изначально был "заряжен" на то, чтобы получить от господина Путина ответ подверждающий тезис о "предательстве" Пашиняна.

Президент РФ, как политик очень опытный, сразу распознал ловушку и аргументировано "сломал" позицию Симоньян, объяснив ей что именно Пашинян придя к власти озвучил провокационную позицию правительства Армении, которая и загнала переговоры между Баку и Ереваном в тупик.

Но самое важное в этой дискусии то, что Симоньян попыталась воспользоваться имеющейся платформой для того, чтобы уменьшить ценность героической победы Азербайджана. И конечно провалилась. Азербайджан на поле боя показал выдающееся мастерство, которое уже стало основной для изменения военных доктрин ведущих мировых держав.

Да и поддакивать ей никто не собирался. Ради чего? Неужели дешевая пропагандистка думает, что она является действительно ценным и незаменимым кадром? Как и любой пропагандист, необремененный интеллектом, она является легко заменяемой деталью. Поддакивать и ублажать ее, конечно же, никто не станет. Особенно в этом нет нужды у президента РФ.

Собственно, сама попытка провокации Симоньян нас совсем не удивила. Мы ожидали, что армянская пропагандистка скоро "выстрелит" в сторону Азербайджана.

Еще вчера мы писали о том, что армянка оттягивает на себя внимание российской публики провокационными заявлениями. Это делалось для того, чтобы собрав внимание общественности "протолкнуть" выгодную ей антиазербайджанскую повестку.

Но попытка Маргоши завершилась провалом. Как и все аналогичные попытки ее коллег по цеху.