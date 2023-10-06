Франция выступила против участия Турции во встрече в Гранаде

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде-пример лицемерия.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится комментарии МИД Азербайджана к заявлениям, сделанным Макроном во время пресс-конференции в Гранаде.

"Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по данному вопросу - неподобающий главе государства подход.

Недопустимо, чтобы Франция, единственная страна в истории, запомнившаяся своей политикой геноцида и не присоединившаяся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств среди стран-членов Европейского Союза, пыталась преподать урок о правах меньшинств Азербайджану - стране, в которой многие этнические народы живут в условиях мира и уверенности, образуя модель с мультикультурными и мультиэтническими ценностями",- говорится в комментарии МИД.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии. Причинами тому являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры.