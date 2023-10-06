МИД Азербайджана рекомендует французским коллегам изменить подход к Армении

Всегда существовало легитимное право азербайджанской стороны освобождать свои территории от оккупации как дипломатическим, так и военным путем в рамках Хартии ООН и норм и принципов международного права.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится комментарии МИД Азербайджана к заявлениям, сделанным президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время пресс-конференции в Гранаде.

"Посреднические усилия, к которым была привлечена и французская сторона, не принесли результатов, не предотвратили оккупационную политику Армении, что привело Азербайджан к военному освобождению своих земель.

Точно так же, во всем переговорном процессе Азербайджаном неоднократно подчеркивалась необходимость ликвидации армянских вооруженных сил и так называемого режима, которые не были выведены с суверенных территорий Азербайджана до антитеррористических мероприятий.

В связи с этим утверждения президента Франции о якобы обещании Азербайджана не применять силу против незаконного сепаратистского режима не имеют под собой никаких оснований. Если бы Франция вместо того, чтобы давать ложные обещания Армении, дала Армении правильное направление, не было бы необходимости решать угрозу Азербайджану силой, и вопрос был бы решен мирным путем",- говорится в комментарии МИД.