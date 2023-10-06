Делегация РФ поехала в Ереван обсуждать вывод миротворцев из Карабаха

Делегация из РФ едет в Ереван обсуждать сроки вывода миротворцев из Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха", - сказали источники.

Отметим, что они едут в Армению, так как миротворцев выводить будут на базу в Гюмри.

Российский миротворческий контингент был временно дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.