Напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист скоро услышит приговор

Совершившему теракт против посольства Азербайджана в Иране скоро будет вынесен приговор.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом журналистам в аэропорту в ходе визита в Азербайджан заявил министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Иранский министр отметил, что дело нападавшего на посольство Азербайджана в Тегеране находится под контролем руководителя судебной системы и Президента.

"В ближайшее время обвиняемому будет вынесен приговор", - добавил М.Базрпаш.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.