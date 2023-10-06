Террористы ASALA угрожают евреям новыми нападениями

Молодежное крыло террористической организации "Армянская секретная армия освобождения Армении" (ASALA-Y) угрожает новыми нападениями на евреев, передает в пятницу Day.Az.

Напомним, что 4 октября организацией было совершено варварское нападение на синагогу в Ереване.

Так, организация заявляет, что "скоро будут еще более смелые операции".

В заявлении, распространенном ASALA, первое нападение называется "успешной операцией устрашения против всемирного еврейского центра в Ереване".

"Евреи являются заклятыми врагами армянского государства и армянского народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване - это только начало. Каждый раввин будет в поле нашего зрения", - говорится в заявлении террористической организации.

Более того, ASALA прямо угрожает войной против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии, если правительство Израиля продолжит поддерживать Азербайджан.

"Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны", - отмечается в заявлении.

Это является очередным наглядным примером антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.