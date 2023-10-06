Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стала заслуженный журналист Азербайджана, публицист и сценарист Надежда Исмаилова.
Она отметила, что в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября этого года восторжествовала справедливость.
"Это большая победа Азербайджана", - добавила Исмаилова.
Затронув тему задержания и ареста бывших главарей сепаратистов, она подчеркнула, что они не могли остаться безнаказанными.
Что касается утверждений о так называемой "этнической чистке" в Карабахе, Надежда Исмаилова отметила, что в Карабахе нет никакой "этнической чистки", и напротив, Президент Ильхам Алиев на всех дипломатических площадках говорит, что права армянских жителей Карабаха будут обеспечены.
"Миссия ООН также подтвердила, что в Карабахе нет "этнической чистки"", - сказала она.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре