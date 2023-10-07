Обещания Парижа Еревану ставят под угрозу мир между Арменией и Азербайджаном

Переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, запланированные на 5 октября в Гранаде (Испания), были внезапно отменены, когда Президент Ильхам Алиев отказался от участия. По заявлению Баку, основной причиной этого стало изменение Евросоюзом прежнего трехстороннего формата посредничества - ЕС, Армения, Азербайджан - на пятисторонний с присоединением к нему Франции и Германии. В то же время запрос Баку о допуске Турции к переговорам был отклонен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Маргариты Ассеновой, опубликованной на сайте американской неправительственной исследовательской организации The Jamestown Foundation.

Автор статьи отмечает, что Франция, где проживает многочисленная армянская диаспора, уже давно воспринимается в Азербайджане как ярый сторонник Армении.

"Недавние официальные заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны и обещание Парижа поставить Еревану военную технику ставят под угрозу возможное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Это соглашение имеет решающее значение для открытия путей экономического развития региона и создания условий, способствующих возвращению армян Карабаха.

Для ускорения мирного процесса между Баку и Ереваном официальным лицам США и ЕС необходимо учитывать дезинформацию, широко распространённую в мировых СМИ. В противном случае это может нанести ущерб их объективному посредничеству в мирных переговорах, имеющих важное значение для стабилизации ситуации в регионе. Заключение мирного договора создаст условия для возвращения в Карабах как армян, так и азербайджанцев и в значительной степени будет способствовать обеспечению долгосрочной безопасности на Южном Кавказе", - считает болгарский аналитик.

Ассенова напомнила, что 19 сентября Баку провел в Карабахе антитеррористические мероприятия, в результате которых были разгромлены вооруженные формирования сепаратистского режима, что привело к его ликвидации. По имеющимся данным, поводом для проведения антитеррористических мероприятий послужили два отдельных случая подрыва мин на контролируемой Азербайджаном территории Карабаха, в результате которых погибли два мирных жителя и четыре сотрудника полиции.

"У Европейского союза и США появилась историческая возможность закрыть страницу одного из самых продолжительных региональных конфликтов на постсоветском пространстве. Тем не менее, и тем, и другим необходимо признать три реальности на Южном Кавказе. Во-первых, Азербайджан фактически выиграл 35-летнюю войну с Арменией за Карабах, начатую карабахскими армянами при поддержке Еревана в 1988 году.

Во-вторых, Турция превратилась в самое мощное региональное государство в связи с войной России в Украине и соучастием в ней Ирана, поставляющего Москве оружие. Помимо того, что Анкара - стратегический союзник Баку, она также является движущей силой регионального экономического роста и развития транзитных маршрутов, связывающих Южный Кавказ с Центральной Азией и Европой.

В-третьих, массовый отъезд карабахских армян, хотя и вызван страхом перед возмездием и острой политической риторикой, не квалифицируется как "этническая чистка". Это больше гуманитарная трагедия для тысяч людей, но с ней можно справиться, если учесть, что их не изгоняют с применением насилия и запугивания. До сих пор Баку неоднократно заверял, что армяне в Карабахе будут защищены и что они могут стать гражданами Азербайджана. Правительство открыло онлайн-портал для тех армян, которые хотят получить азербайджанское гражданство", - отмечает автор статьи.

Ассенова утверждает, что результаты недавней миссии ООН в Карабахе резко контрастируют с заявлениями Армении о якобы "этнической чистки" в регионе. Хотя миссия установила, что в Карабахе осталось очень мало армян - предположительно не более 1000 человек - она не зафиксировала никаких случаев насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня.

"Массовый отъезд вызвал гуманитарный кризис, однако многие армяне сообщают, что азербайджанцы не заставляли их покидать свои дома. Большинство последовало призыву сепаратистских лидеров в Карабахе выехать в Армению. Это подчеркивает тот факт, что местная политика и дезинформация имеют большее отношение к внезапному отъезду тысяч армян, чем насильственные депортации, якобы проводимые азербайджанскими властями.

Миссия ООН также отметила отсутствие ущерба гражданской инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье. В отчете также отмечается, что ни одна культурная и религиозная структура в Ханкенди не была разрушена. Эти выводы подтвердили и международные СМИ, показав заброшенный город, но без видимых признаков повреждения или разрушения инфраструктуры.

Некоторые общественные деятели Армении не согласились с отчетом ООН. Их публичные заявления служат дальнейшему срыву возможных переговоров между Баку и Ереваном. Такие настроения, в свою очередь, уменьшают шансы на установление прочного мира на Южном Кавказе. Посреднические усилия США и Евросоюза могли бы стать эффективным средством для снижения напряженности", - резюмирует Маргарита Ассенова.