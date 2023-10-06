Досье на Бако Саакяна

Бывший т.н. "президент" сепаратистов в Карабахе Бако Саакян был задержан в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, 3 октября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (организация учений в террористических целях), 228.3 (повторное незаконное приобретение, хранение, перевозка организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) УК АР.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в интернете достаточно информации о Бако Саакяне. Он родился в 1960 году в азербайджанском городе Ханкенди. Во время 1-й Карабахской войны в 1991-1993 годах, будучи "заместителем начальника" так называемого "комитета вооруженных сил" сепаратистского режима, участвовал в организации и осуществлении многочисленных преступлений против государства и гражданского населения на территории Азербайджанской Республики.

В 1999-2001 годах занимал "пост" т.н. "министра внутренних дел", в 2001-2007 годах - т.н. "директора службы национальной безопасности" сепаратистского режима. В этот период он также занимался организацией получения разведданных о Вооруженных силах Азербайджана, передачей этой информации в Армению. Бако Саакян был "избран" т.н. "президентом" сепаратистского режима в ходе незаконных т.н. "выборов" в сентябре 2007 года, и в годы "президентства" осуществлял регулярное снабжение военной техникой и боеприпасами из Республики Армения незаконных террористических сепаратистских вооруженных формирований, включая финансовую поддержку террористической подготовки и содержания членов незаконных вооруженных формирований. В боях против азербайджанской армии в апреле 2016 года фактически руководил террористическими вооруженными формированиями так называемого сепаратистского режима.

Саакян возглавлял сепаратистский режим дольше всего, будучи т.н. "президентом" до 21 мая 2020 года. Также все эти годы он фактически руководил осуществлением массового минирования территорий в Карабахском регионе Азербайджана. Согласно информации в СМИ и армянском сегменте социальных сетей Саакян характеризуется как хладнокровный человек, который использует любую ситуацию в своих интересах.

На настоящее время в отношении Бако Саакяна судьей Сабаильского районного суда Азером Тагиевым по уголовному делу, возбужденному в СГБ Азербайджана, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.