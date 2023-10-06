https://news.day.az/politics/1604315.html Очередная попытка провокации Армении против Азербайджана - в Международном суде пройдут слушания
Очередная попытка провокации Армении против Азербайджана - в Международном суде пройдут слушания
В текущем году Армения несколько раз обращалась в Международный суд с иском против Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, а одно удовлетворено в ограниченной форме, а ходатайства, поданные в мае, были единогласно отклонены судьями в июле.
Не извлекая уроков из этого, Армения вновь обратилась в Международный суд 28 сентября. Слушания по иску состоятся в Международном суде 12 октября 2023 года. Учитывая необоснованность и абсурдность претензий, выдвинутых Арменией, результат этого ее обращения будет таким же, что и прежде.
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