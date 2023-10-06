Пашинян будет пытаться сорвать переговоры в Брюсселе

Автор: Байрам Эльшадов

18 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Страсбурге выступит на пленарной сессии Европарламента. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции, состоявшейся в рамках неформального саммита ЕС в Гранаде.

Очевидно, что в Европарламенте Пашинян опять будет поливать Азербайджан грязью, громко причитать и хныкать про "этнические чистки" в Карабахе и высказывать нелепые обвинения, которые любому адекватному человеку покажутся, мягко говоря, неадекватными.

Также очевидно, что Метсола приглашает Пашиняна в Европарламент не за красивые глаза, а делает это намеренно. В свете принятой вчера антиазербайджанской резолюции Европарламент пытается показать последовательность своей проармянской позиции, дабы показать себя с хорошей стороны армянскому лобби. Ведь в начале 2023 года мировое армянство и его лжепропаганда получили сокрушительный удар, когда та же Роберта Метсола инициировала процедуру лишения проармянских депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.

Теперь Пашиняну предоставляют площадку, чтобы он выкатил что-то резкое в адрес Азербайджана. Тем самым это поможет премьеру Армении снова застопорить мирный процесс между Баку и Ереваном, который хоть и медленно, но продвигался вперед. А Европарламент играет в этом вопросе на армянской стороне. Что и доказала принятая вчера ничего не значащая антиазербайджанская резолюция, цена которой не дороже обычного клочка бумаги.