Погиб житель Тертера, подорвавшийся во второй раз на мине в одном и том же районе

Как сообщалось ранее, житель Тертера погиб, подорвавшись на мине.

Как передает Day.Az, 6 октября около 17:00 житель села Гасангая Тертерского района Хадыев Ягуар Алигейдар оглу, 1989 года рождения, погиб, подорвавшись на противопехотной мине на территории села Чайлы того же района.

За несколько дней до этого Ягуар Хадыев, пострадавший от армянского минного террора, дал интервью Trend, сказав, что 9 марта 2023 года в районе села Чайлы Тертерского района он подорвался на противопехотной мине, в результате чего у него была ампутирована левая нога.

"Одним из фактов, демонстрирующих истинную сущность армян, является то, что они продолжают минировать наши территории. Минный террор является главным препятствием для скорейшего возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные места. В период после освобождения земель произошло много минных инцидентов", - сказал он в интервью.