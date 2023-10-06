Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Катаром

6 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Государства Катар Солтаном бен Саадом аль-Мурайхи.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах. Также было подчеркнуто, что осуществляемые между двумя странами взаимные визиты высокого уровня и политические консультации важны с точки зрения дальнейшего развития отношений.

В ходе беседы было отмечено эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром в рамках международных организаций и платформ, особенно Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и ООН. В то же время затронуты вопросы, стоящие на повестке дня совместной межправительственной комиссии. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма, культуры и других областях.

Джейхун Байрамов проинформировал о вызовах региональному миру и безопасности, на протяжении почти 30 лет исходивших от Армении и незаконного режима, созданного ею в нашей стране. Министр рассказал о причинах, обусловивших антитеррористические мероприятия локального характера, которые Азербайджан реализовал на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом. В этой связи выражена надежда на то, что прекращение присутствия армянских незаконных вооруженных формирований, представлявших главную угрозу в регионе, послужит региональному миру и стабильности.

Катарская сторона подчеркнула, что заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.