Будет разработан Устав оборонно-промышленного холдинга «Азерсилах»

Будет разработан Устав ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах", определены его структура и предельная численность работников.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в распоряжении премьер-министра Али Асадова об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 7 сентября 2023 года № 2318 "О создании Закрытого акционерного общества "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах" и внесении изменений в положение "О министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики", утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 сентября 2006 года № 462.

Согласно распоряжению, министерства оборонной промышленности, юстиции, экономики, финансов Азербайджанской Республики, по согласованию с другими соответствующими государственными органами, которые будут определены в процессе исполнения, должны представить проект Устава ЗАО, а также предложения по его структуре и численности работников в Кабинет министров в месячный срок.