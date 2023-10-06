Российские миротворцы свернули еще три поста в Карабахе

Российские миротворческие силы, временно дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, свернули еще три временных наблюдательных поста вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеране, Шуше и Агдере.

Как сообщает Day.Az, данную информацию распространило министерство обороны России.

Отметим, что вчера Россия так же объявила о сворачивании наблюдательных постов на указанных территориях.

Напомним, что российский миротворческий контингент размещен на части территорий Азербайджана в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.