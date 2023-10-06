Большинство французов против вмешательства Франции в карабахский вопрос

После опубликованных во французских СМИ материалов о бездействии Парижа в вопросе, связанном с Карабахским регионом Азербайджана, в том числе о "необходимости защиты армян", среди французов был проведен опрос общественного мнения. По результатам опроса выяснилось, что большинство опрошенных выступает за то, чтобы не вмешиваться в этот вопрос, а некоторые и вовсе не осведомлены о происходящем.

Как сообщает в пятницу Day.Az, опрос проводился по заказу французского телеканала BFM TV.

Согласно результатам опроса, 63 процента респондентов высказались против вмешательства Франции в эти вопросы или вообще ничего не знали об этом.

38 процентов респондентов заявили, что не хотят участвовать в этом опросе, а 25 процентов затруднились высказать свое мнение.

Небольшая группа, всего 6 процентов, поддержала абсурдную идею о "военном вторжении в Карабах" в связи с "защитой местного населения".

30 процентов из них считают необходимым введение экономических санкций против Азербайджана без военного вмешательства.

Предположительно, значительная часть французов, выбравших два последних варианта, являются представителями армянской общины или людьми, близкими к французским гражданам армянского происхождения