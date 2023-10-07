Эффект бумеранга в связи с предвзятой резолюцией Европарламента

Азербайджан положил конец конфликту, полностью восстановил свою территориальную целостность и принятие Европарламентом каких-либо резолюций не может изменить ситуацию, это просто клочок бумаги. Удар в этом контексте приходится именно на Армению, поскольку она в очередной раз упустила возможность присоединиться к экономическим проектам в регионе и продолжает оставаться в тупике.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде, предвзятая резолюция Европейского парламента является очередным проявлением двойных стандартов, передает Day.Az.

"Силы, несогласные с победой Азербайджана, уже не скрывают своих позиций. Европейский парламент не может переварить победу Азербайджана, освобождение азербайджанских земель от оккупации, полное обеспечение территориальной целостности страны. В таком случае, конечно, появляются предвзятые резолюции. В Европейском парламенте активно действует армянская диаспора. Ряд депутатов, особенно из Франции, находится под влиянием армянского лобби. Вот они и принимают предвзятые резолюции против Азербайджана. Но эти резолюции - не что иное, как клочок бумаги", - сказал депутат.

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