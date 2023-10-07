https://news.day.az/politics/1604471.html Российское пограничное судно прибыло в бакинский порт - ФОТО
Российское пограничное судно прибыло в бакинский порт - ФОТО
Российское пограничное судно прибыло с дружеским визитом в бакинский порт.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в рамках мероприятий с 4 по 6 октября пограничное судно "Расул Гамзатов" под руководством заместителя начальника пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, начальника департамента береговой охраны вице-адмирала Р.Толокуна совершило дружеский визит в порт Баку.
В ходе визита российскую делегацию принял начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.
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