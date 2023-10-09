Азербайджан всегда реализует свои цели, так будет и с интеграцией армян

Азербайджан избрал очень выверенную и дальновидную тактику. По сути, Баку сейчас все делает для того, чтобы показать и доказать, что армянскому населению Карабаха ничего не угрожает. Что при желании интегрироваться армянское население может это сделать и, соответственно, быть частью Азербайджана как его полноправные граждане. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заинтересован в обратном. Он заинтересован в том, чтобы изобразить Азербайджан "захватчиком" и "жестоким завоевателем", который провел антитеррористические мероприятия и теперь якобы устраивает "этнические чистки". Пашинян всегда это делал. Ереван всегда изображал Баку "безжалостным оккупантом" собственных земель. Сейчас Баку избрал тактику, которая разрушает эту концепцию. Например, раздаются конфеты, обеспечивается медицинское обслуживание, завозятся скорые помощи и т.д. То есть, Пашинян свою тактику не изменил. Это делается для того, чтобы ввести против Азербайджана санкции, чтобы выставить Азербайджан "агрессором" и "недобросовестным участником" международных отношений. А Азербайджан, как раз-таки, избрал особо эффективную контртактику против лживой линии, которую проводит армянское руководство. И Баку вполне успешно этому противодействует.

Об этом в интервью Day.Az сказал эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, руководство России поставило крест на Николе Пашиняне, как на лидере, с которым можно выстроить хоть какое-то рабочее взаимодействие.

"Не думаю, что отключение российских телеканалов приведет к дополнительной мере реагирования, поскольку все они уже запущены. Москва дает понять, что при Пашиняне невозможно выстраивание доверительных российско-армянских отношений. И учитывая реальность, которая состоит в том, что Армению невозможно переориентировать на Запад и оторвать от России, потому что Армения географически на это обречена", - считает он.

Российский эксперт подчеркнул, что Армения не может пойти путем Украины, поскольку не имеет границы с западным миром.

"Сейчас Армения в подвисшем состоянии, она еще не совсем осознала новые реалии. И вместо того, чтобы их принять, армянское руководство сейчас занимается спасением собственных политических судеб. Пашиняну нужно удержать власть, удержаться от переворота и он сейчас делает все, чтобы это сделать. Невзирая на благополучие армянских граждан, которые не выиграют от показательного, намеренного отворачивания от России", - отметил Наумов.

Как полагает политолог, армянам жить в составе состоявшегося, успешного, богатого государства будет, безусловно, лучше, спокойнее и более безопасно, чем на территории непризнанного образования без всяких перспектив.

"Здесь вопрос далеко идущего примирения, которое возможно. Азербайджанское общество имеет традиции мультикультурализма и многоконфессиональности. Мы помним, что Азербайджанская ССР была многонациональной в отличие от Армянской ССР, которая была самой мононациональной республикой Советского Союза. И до СССР многонациональный Азербайджан всегда был обществом толерантного взаимопонимания на Южном Кавказе. И если сейчас армянские сепаратисты осознают свою историческую ошибку, ошибку "миацума", раскаются в преступлениях, если все виновные понесут наказание и главное, если эти виновные заслужат осуждения внутри армянского общества, тогда интеграция станет возможной", - подчеркнул наш собеседник.

Продолжая свою мысль, российский эксперт отметил, что Азербайджан старается сделать все максимально благородно - и интегрировать армян и предоставлять им преференции, и обеспечивать переходный период.

"Российские миротворцы сохраняются на этот промежуток, чтобы люди могли успокоиться и увидеть, что ничего страшного не происходит. Это сложный и долгий процесс. И если он состоится, то это конечно не будет сразу. Требуется период осознания, покаяния, привыкания и какого-то налаживания взаимопонимания. Азербайджан взял курс на то, чтобы его попробовать осуществить. В целом, когда Азербайджан ставит долгосрочные цели, он их реализует. Так что надеюсь, что мир и взаимопонимание и согласие сделают Южный Кавказ регионом процветания и взаимовыгодного сосуществования разных конфессий, национальностей, что послужит делом процветания жителей всех государств Южного Кавказа", - заключил Алексей Наумов.

Абдул Керимханов